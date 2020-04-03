Фонд Порошенка передав столичній лікарні чергову партію апаратів ШВЛ

Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги передано відновлені за кошти Фонду Порошенка ще 8 апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомили у пресслужбі партії «Європейська солідарність».

«8 апаратів штучної вентиляції легень відсьогодні «стали до бою» з коронавірусом у Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги у Києві. Вони були відновлені коштом Фонду Порошенка», - зазначили в політсилі, додавши, що раніше цій лікарні було передано два таких апарати.

Завідувач відділення інтенсивної терапії Ігор Малиш подякував за допомогу і повідомив, що з часу передачі попередніх двох апаратів вони вже допомогли врятувати життя 15-ти пацієнтів.

«Цим апаратам більше 10-ти років і їм потрібен був капітальний ремонт. І ось завдяки Фонду цей ремонт проведено. Тобто замінили все – електроніку, замінили двигуни, турбіни в цих апаратах – це, можна сказати, абсолютно нові апарати, які прослужать ще не менше 10-ти років», – сказав Малиш.

Директор комунального підприємства «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Олександр Ткаченко наголосив, що це обладнання вкрай необхідне для лікування людей з ураженнями легень і ускладненням коронавірусної хвороби.

За даними пресслужби, Марина Порошенко, яка вже вдруге за останні тижні побувала в цій лікарні, зазначила, що допомога лікарям сьогодні – це пріоритет, адже медики перебувають на передньому краї боротьби з епідемією.

«Для Фонду Порошенка пріоритетом є допомога лікарям, які зараз на передовій захисту українського населення від коронавірусу. На жаль, сьогодні вже 30 лікарів захворіли. Фонд Порошенка робить все необхідне для того, щоб захистити наших лікарів. Ми вже профінансували постачання і захисних окулярів, і 700 тисяч масок, 70 тисяч захисних медичних костюмів. Ми їх передаємо до лікарень по всій Україні. І рентген-апарати, які допомагають швидко діагностувати запалення легень та призначити правильне лікування», – сказала Марина Порошенко.

Вона також повідомила, що крім 10 апаратів штучної вентиляції легень, які вже передані у столичну лікарню, зараз вже відновлюються п’ять апаратів ШВЛ для Миколаївської та Івано-Франківської областей. «Всі ці заходи ми робимо для того, аби допомогти вистояти в цих складних випробуваннях, які постали перед всією Україною. Я думаю, що разом ми переможемо цю біду і врятуємо багато десятків і сотень життів українців», – додала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, станом на ранок 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Фото: Євросолідарність