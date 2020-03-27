Активісти партії "Європейська солідарність" відправили 3 000 продуктових наборів від Фонду Порошенка нужденним людям, які звернулися по допомогу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Сьогодні наш офіс перетворився на справжній волонтерський хаб. Дякую Марині та активістам "Європейської солідарності", які відправили 3 000 продуктових наборів від Фонду Порошенка для людей, які звернулися за допомогою до нашої онлайн платформи Солідарність - доброта об'єднує. Пакунки отримають пенсіонери, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю, адже саме вони перебувають у групі ризику", - йдеться у дописі.

Зазначається, що зараз, коли "пандемія коронавірусу охопила увесь світ, дуже важливо єднатися і допомагати один одному. Щодня наш фонд відправляє реанімаційне обладнення по всій Україні та забезпечує лікарні апаратами штучної вентиляції легень".

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"Усіх, хто ще не зареєструвався на сайті https://v2020.org.ua/, закликаю заходити і ставати волонтером, благодійником, або залишати свої контакти, якщо ви потребуєте допомоги. Впевнений, разом ми збережемо життя і здоров’я людей і переможемо пандемію!" - написав Порошенко.

Фонд Порошенка відправив 3 000 продуктових наборів

Як повідомляв Укрінформ, Фонд експрезидента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка передав партію реанімаційного медичного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Днями Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги отримала 10 апаратів штучної вентиляції легенів, які були відновлені коштом Фонду Порошенка. Партію обладнання від Фонду Порошенка отримала також Міська клінічна лікарня № 21 у Дніпрі.

За останніми даними, у світі заражено коронавірусом 559 351 осіб, з них 128 781 одужали і 25 360 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.

Фото: Петро Порошенко, ФБ