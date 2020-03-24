Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Львівський обласний госпіталь

Фонд експрезидента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка передав партію реанімаційного медичного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Про це повідомляє 24 березня пресслужба політсили.

"Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання та медичної апаратури у Львівський обласний госпіталь. У переліку, зокрема, аспіратори, монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцові помпи, ларингоскопи та інше обладнання, яке було придбане на запит медиків і необхідне при лікуванні пацієнтів з ускладненнями коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника генерального директора госпіталю Романа Середича, медзаклад є установою першої лінії. Тобто у разі, коли спеціалізована інфекційна лікарня Львова не буде справлятися через сплеск захворюваності, пацієнтів будуть розміщувати в госпіталі. Тож обладнання для діагностики та інтенсивної терапії вкрай необхідне.

"Сьогодні дуже важливо, щоб всі небайдужі об’єднали свої зусилля перед бідою, яка прийшла на нашу землю... Я переконаний, що такий добрий приклад має бути підтриманий всією Україною. Все суспільство повинно об’єднатися в боротьбі з загрозою, яка сьогодні прийшла на нашу землю", – зазначив народний депутат Олег Синютка.

Зі свого боку, народний депутат Микола Княжицький наголосив, що фонд надаватиме допомогу й іншим лікарням. "Ми стикнулися з тим, що в лікарнях по всій Україні дуже часто немає елементарного: у лікарів немає елементарних масок чи одноразових халатів. Тому я хочу подякувати Фонду Порошенка за таку допомогу і звернути увагу всіх благодійників – до кого ви б не належали, які б політичні сили не представляли, які б бізнесові кола не представляли. Україна постає перед викликом, і всі ми маємо бути сильнішими, ніж інколи буває наша держава. Так було в 14-му році, коли почалася агресія, так відбувається зараз. Коли ми разом – ми можемо перемогти і агресора, і будь-який вірус", – додав він.

Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Юрія Липи – це основний медзаклад області, в якому надається спеціалізована медична допомога інвалідам та ветеранам війн. З 2014 р. госпіталь став центром медичної, психологічної та фізичної реабілітації учасників антитерорестичної операції, в ньому функціонує електронний Реєстр демобілізованих учасників АТО області.

У політсилі також нагадали, що днями Київська міська клінічна лікарні швидкої допомоги отримала 10 апаратів штучної вентиляції легенів, які були відновлені коштом Фонду Порошенка. "Сьогодні партію обладнання від Фонду Порошенка отримає також Міська клінічна лікарня № 21 у Дніпрі. А в найближчі дні кілька партій обладнання будуть передані в медичні установи в інших областях України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 13:00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 391 947 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 843 особи одужали і 17 136 людей померли.

фото: eurosolidarity.org