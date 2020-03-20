Фонд Порошенка оплатив відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень

Фонд Порошенка оплатив відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень і передає їх до Київської міської лікарні швидкої допомоги.

Про це інформує пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Зважаючи на ту ситуацію, яка виникла в Україні і по всьому світу із поширенням коронавірусу, до нас звернувся головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги з проханням відновити ті апарати штучної вентиляції легень, які у них були, але вони не працювали. Розуміючи ситуацію, ми не могли відмовити, і Фонд Порошенка оплатив відновлення десятьох апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні два апарати вже відновлені, ми їх бачили у відділені інтенсивної терапії", – зазначила дружина п’ятого Президента Марина Порошенко.

Вона додала, що, решта вісім апаратів будуть відновлені і передані у відділення найближчого тижня.

Апарати штучної вентиляції легень, передані Фондом Порошенка, у Київській міській лікарні швидкої допомоги / Фото: eurosolidarity.org

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.