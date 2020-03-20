Київські лікарні мають понад 300 апаратів штучної вентиляції легень - Кличко

У київських лікарнях вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Їх у нас вже понад 300. Якщо вчора їх було трохи понад 200, то зараз ми збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень", - сказав Кличко.

Також він нагадав, що столична влада передала медзакладам столиці 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони оснащені сучасним обладнанням, в тому числі і апаратами штучної вентиляції легень.

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На попередньому брифінгу, 19 березня, Кличко повідомляв про 200 апаратів штучної вентиляції легень і анонсував їх подальшу закупівлю містом.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.