Поліція посилить контроль за обсервацією та самоізоляцією

Кабінет міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції посилити патрулювання громадських місць та забезпечити контроль за дотриманням обсервації.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

Згідно з документом, зокрема, МВС та Нацполіція мають посилити патрулювання громадських місць та забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації (ізоляції), самоізоляції.

Крім того, правоохоронці повинні забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки та порядку на прилеглій території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, обсервації (ізоляції).

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.