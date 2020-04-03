Поліція посилить контроль за обсервацією та самоізоляцією

Поліція посилить контроль за обсервацією та самоізоляцією

КАРАНТИН
Укрінформ
Кабінет міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції посилити патрулювання громадських місць та забезпечити контроль за дотриманням обсервації.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

Згідно з документом, зокрема, МВС та Нацполіція мають посилити патрулювання громадських місць та забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації (ізоляції), самоізоляції.

Крім того, правоохоронці повинні забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки та порядку на прилеглій території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, обсервації (ізоляції).

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Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

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