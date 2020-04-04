Головний санлікар пояснив, чому не відвідав епіцентр коронавірусу на Тернопільщині
Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Відповідаю на питання: Чому не поїхали до Монастириськ? Ще вчора розбирались із ситуацією. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ (штучної вентиляції легенів - ред.). Місцеве управління планує закупити ще. На жаль, є дефіцит на ринку. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над повним забезпеченням усім необхідним. Ми на постійному зв’язку із головним лікарем. Також прошу всіх медичних працівників з Монастириськ, якщо у вас залишились невирішені проблеми, повідомте про це Департамент охорони здоров’я Тернопільської ОДА та напишіть мені в приватні повідомлення», - каже Ляшко.
Водночас він зазначає, що для економії часу та максимальної конструктивності вважає за необхідне говорити саме з людьми, які на передовій, безпосередньо, з медичними працівниками. Тільки вони можуть дати реальну картину.
Читачі соцмереж відповіли головному санлікарю під його постом. "Пане Віктор, чому не поїхали до епіцентру пандемії в області - до Монастириська? Чому сказали в інтерв’ю неправду про повне забезпечення всім необхідним лікарів, а також неправду про кількість апаратів ШВЛ? Хто Вас вводить в оману? Волонтери і небайдужі люди чим можуть, тим і допомагають. А апаратів ШВЛ в Монастириській лікарні аж цілих один", - пише Владислав Некіпелий. За словами користувача Світлани Бездиль, "з представниками громадськості (Монастириського району) і лікарями, які готові казати правду, з самого початку, ніхто не зконтактував".
Разом з тим, головний лікар КНП "Монастириська центральна районна лікарня" Стефанія Підгірна підтвердила кореспонденту Укрінформу, що у лікарні таки є 4 апарати ШВЛ, але з них лише 2 можна використати для підключення подачі хворим кисню. Тобто, реально в боротьбі за життя хворих з коронавірусом допомагатимуть лише вони. Лікарня подала на ProZorro на закупівлю ще двох апаратів ШВЛ, наразі гроші на них збирають небайдужі люди.
Як повідомляло агентство, 3 квітня під час робочої поїздки на Тернопільщину заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зустрівся з медиками Козівської центральної районної клінічної лікарні, Тернопільської університетської лікарні, працівниками Центру екстреної медичної допомоги.
Окрім цього Ляшко взяв участь у засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня.
Ляшко поїхав на Тернопільщину після того, як в мережі з’явився відкритий лист Президентові України Володимиру Зеленському громади м. Монастириська Тернопільської області щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі. У зверненні йшлося, що "25 березня під час брифінгу новопризначений голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус. Такі заяви свідчать про некомпетентність! Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою... Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність!"
За останніми даними, у Монастириському районі лабораторно підтверджено 95 випадків захворювання на коронавірус та два летальних випадки, в Тернопільській області – 114, хворих на COVID-19.
В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.