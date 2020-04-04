Головний санлікар пояснив, чому не відвідав епіцентр коронавірусу на Тернопільщині

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санлікар Віктор Ляшко пояснив, що під час поїздки на Тернопільщину не відвідав Монастириський район тому, що лікарню, де нині майже 100 захворілих коронавірусом, вже забезпечено всім необхідним.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Відповідаю на питання: Чому не поїхали до Монастириськ? Ще вчора розбирались із ситуацією. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ (штучної вентиляції легенів - ред.). Місцеве управління планує закупити ще. На жаль, є дефіцит на ринку. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над повним забезпеченням усім необхідним. Ми на постійному зв’язку із головним лікарем. Також прошу всіх медичних працівників з Монастириськ, якщо у вас залишились невирішені проблеми, повідомте про це Департамент охорони здоров’я Тернопільської ОДА та напишіть мені в приватні повідомлення», - каже Ляшко.

Водночас він зазначає, що для економії часу та максимальної конструктивності вважає за необхідне говорити саме з людьми, які на передовій, безпосередньо, з медичними працівниками. Тільки вони можуть дати реальну картину.

Читачі соцмереж відповіли головному санлікарю під його постом. "Пане Віктор, чому не поїхали до епіцентру пандемії в області - до Монастириська? Чому сказали в інтерв’ю неправду про повне забезпечення всім необхідним лікарів, а також неправду про кількість апаратів ШВЛ? Хто Вас вводить в оману? Волонтери і небайдужі люди чим можуть, тим і допомагають. А апаратів ШВЛ в Монастириській лікарні аж цілих один", - пише Владислав Некіпелий. За словами користувача Світлани Бездиль, "з представниками громадськості (Монастириського району) і лікарями, які готові казати правду, з самого початку, ніхто не зконтактував".

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Разом з тим, головний лікар КНП "Монастириська центральна районна лікарня" Стефанія Підгірна підтвердила кореспонденту Укрінформу, що у лікарні таки є 4 апарати ШВЛ, але з них лише 2 можна використати для підключення подачі хворим кисню. Тобто, реально в боротьбі за життя хворих з коронавірусом допомагатимуть лише вони. Лікарня подала на ProZorro на закупівлю ще двох апаратів ШВЛ, наразі гроші на них збирають небайдужі люди.

Як повідомляло агентство, 3 квітня під час робочої поїздки на Тернопільщину заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зустрівся з медиками Козівської центральної районної клінічної лікарні, Тернопільської університетської лікарні, працівниками Центру екстреної медичної допомоги.

Окрім цього Ляшко взяв участь у засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня.

Ляшко поїхав на Тернопільщину після того, як в мережі з’явився відкритий лист Президентові України Володимиру Зеленському громади м. Монастириська Тернопільської області щодо загострення ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у Монастириському районі. У зверненні йшлося, що "25 березня під час брифінгу новопризначений голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заявив (голослівно!!!!) про високе матеріально-технічне забезпечення лікарні в Монастириську, яка, за його словами, найкраще підготовлена в області і готова приймати хворих на коронавірус. Такі заяви свідчать про некомпетентність! Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні , а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою... Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність!"

За останніми даними, у Монастириському районі лабораторно підтверджено 95 випадків захворювання на коронавірус та два летальних випадки, в Тернопільській області – 114, хворих на COVID-19.

В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.