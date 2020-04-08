Боротьба з коронавірусом і новий протокол МОЗ: уряд розширив список ліків і послуг

Боротьба з коронавірусом і новий протокол МОЗ: уряд розширив список ліків і послуг

Укрінформ
Кабмін вніс зміни до постанови від 20 березня "Про деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України".

Відповідне рішення прийняте на засіданні 8 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Проєктом постанови пропонується розширити перелік товарів, робіт та послуг, які необхідні для здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19. Це викликано тим, що 2 квітня 2020 року МОЗ були затверджені стандарти, протокол для лікування коронавірусної хвороби, вони були доповнені певним переліком лікарських засобів, яких не було раніше, і зараз ми їх у великої кількості завозимо, щоб лікувати наших пацієнтів. Також розширюємо (список) виробів медичного призначення, які використовуються як для діагностування, так і лікування цієї хвороби”, - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, презентуючи документ урядовцям.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні дав протокольне доручення МОЗ щодо можливості завезення в Україну ліків для орфанних хворих у тих випадках, коли вони не потребують ліцензування та сертифікації, аби забезпечити цю категорію пацієнтів необхідним лікуванням у період карантину.

Окрім цього уряд вніс зміни до постанови 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

"Проєктом змін до постанови 211 пропонується визначення порядку здійснення обов'язкової госпіталізації осіб до обсерваторів та порядок оплати витрат на такі заходи за рахунок місцевих бюджетів з подальшим відшкодуванням з резервного фонду", - поінформував Степанов.

За його словами, також уточнюється перелік випадків, коли не застосовуються заборони, передбачені карантинними заходами. Передусім це стосується людей віком за 60.

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