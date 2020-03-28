Суми посилюють карантин: без крайньої потреби - не можна виходити з дому

Відтепер сумчанам без крайньої потреби заборонено виходити зі своїх помешкань.

Відповідна норма міститься у нових Правилах поводження на вулиці та громадських місцях під час карантину, ухвалених 28 березня під час засідання Сумського міськвиконкому, яке, як і одна із недавніх сесій міськради, проходило на сходинках біля будівлі мерії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На період із 28 березня і до моменту закінчення карантину на території Сумської міської ОТГ заборонено без крайньої потреби виходити зі своїх помешкань (будинків, квартир, кімнат у гуртожитках, готелів тощо)", - йдеться у нових правилах.

Як виняток дозволяється пересування до місця роботи та з неї до місця проживання; відвідування аптеки, магазину з метою придбання продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів; візиту до лікаря, медичних закладів у зв’язку зі станом здоров’я чи лікування домашніх тварин;проведення комплексу ритуальних послуг, чи отримання адміністративних послуг (реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання особи) та ремонту комп’ютерної та побутової техніки; вигул тварин тривалістю до 30 хвилин на день; відвідування правоохоронних, судових органів, тощо; відвідування літніх людей, осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх продовольчими товарами та товарами першої необхідності або супровід цієї категорії громадян для задоволення їх потреб, відповідно до цих правил.

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Також сумчанам забороняється виходити із приміщень без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів); користуватися дитячими та спортивними майданчиками; перебувати на вулицях, площах, парках, скверах, інших громадських групами більше двох осіб (за деякими винятками); курити, вживати їжу чи напої на вулиці чи в місцях загального користування; відвідувати ті об’єкти, робота яких заборонена на час карантину в установленому законодавством порядку.

Особам, які під час карантину, перебувають на робочих місцях, також забороняється без службової необхідності залишати приміщення, де вони працюють. Перед виходом із приміщення рекомендується змінювати засоби індивідуального захисту органів дихання (маски, респіратори).

Відтепер при виході на вулицю кожен повинен мати при собі посвідчення особи, а також на вимогу поліції повідомити своє місце проживання та мету виходу на вулицю.

На вулиці ж треба зберігати дистанцію не менше 2 метрів від інших людей.

Аптекам виконком рекомендував перейти на обслуговування населення без входу відвідувачів до торгових залів.

Правила є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Сумської міської ОТГ підприємствами, установами, закладами та організаціями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на цій території.

За їх порушення особи притягатимуться в установленому законодавством порядку до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв Укрінформ, рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалив міськвиконком, з 26 березня обмежено в`їзд до міста Суми для тих, хто не зареєстрований в обласному центрі, не має тут нерухомості або не працює в місті, а днем раніше була заборонена робота об'єктів торгівлі незалежно від форми власності та підпорядкування: усіх типів ринків, в тому числі продовольчих; об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо) з реалізації молока та молочної продукції, безалкогольних напоїв; тимчасових споруд із реалізації цигарок, тютюну та тютюнових виробів, безалкогольних напоїв (чай, кава тощо).

В Україні станом на ранок 28 березня зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них на Сумщині - 5 випадків (1 летальний).