На Сумщині лабораторно підтвердили п’ять випадків коронавірусу

На Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19, з них один, у Конотопі, – летальний.

Про це 27 березня під час брифінгу сказала головний інфекціоніст Сумської області Ірина Троцька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 27 березня 2020 року на Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювань на Covid-19, з них один –летальний. Померла жінка з Конотопського району, у якої тест ПЛР дав позитивний результат. Чотири інші особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень», - розповіла Троцька.

За її інформацією, з цих чотирьох осіб двоє контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які знаходяться на самоізоляції.

Ще два випадки захворювання на Covid-19 підтверджено у місті Суми, одна особа госпіталізована до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні, інша знаходиться на самоізоляції.

Стан усіх хворих, говорить лікар, стабільний.

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На сьогодні під підозрою на Covid-19 в Сумській області перебувають 11 осіб, з них 8 – на самоізоляції.

«Наразі місцевими органами влади, медичними працівниками спільно з представниками Національної поліції України визначаються усі контактні особи пацієнтів з встановленим діагнозом Covid-19», - зазначила Троцька.

Як повідомлялося, мер Конотопа заявив, що померла в Конотопі від коронавірусу жінка контактувала щонайменше з 70 людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

Фото: AA