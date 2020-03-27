На Сумщині лабораторно підтвердили п’ять випадків коронавірусу
Про це 27 березня під час брифінгу сказала головний інфекціоніст Сумської області Ірина Троцька, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Станом на 27 березня 2020 року на Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювань на Covid-19, з них один –летальний. Померла жінка з Конотопського району, у якої тест ПЛР дав позитивний результат. Чотири інші особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень», - розповіла Троцька.
За її інформацією, з цих чотирьох осіб двоє контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які знаходяться на самоізоляції.
Ще два випадки захворювання на Covid-19 підтверджено у місті Суми, одна особа госпіталізована до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні, інша знаходиться на самоізоляції.
Стан усіх хворих, говорить лікар, стабільний.
На сьогодні під підозрою на Covid-19 в Сумській області перебувають 11 осіб, з них 8 – на самоізоляції.
«Наразі місцевими органами влади, медичними працівниками спільно з представниками Національної поліції України визначаються усі контактні особи пацієнтів з встановленим діагнозом Covid-19», - зазначила Троцька.
Як повідомлялося, мер Конотопа заявив, що померла в Конотопі від коронавірусу жінка контактувала щонайменше з 70 людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.
За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.
Фото: AA