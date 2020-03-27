Мер Конотопа хоче задіяти військових у боротьбі з поширенням коронавірусу

Мер міста Конотоп на Сумщині Артем Семеніхін просить міністра оборони дати дозвіл на задіяння у боротьбі з поширенням коронавірусу дислокованої у місті військової частини.

Таке прохання міститься у відеозверненні міського голови, розміщеному у Facebook.

«Місто Конотоп зараз є непідготовленим і не здатним чинити опір розповсюдженню цього вірусного захворювання. Причиною тому є те, що депутатський корпус міськради сьогодні відмовився зібратися у повному складі, щоб хоча б був кворум, і ми могли профінансувати відповідні заходи для посилення карантину. Пане міністре, у нас є військова частина, яка знаходиться у вашому підпорядкуванні. Командир зголосився надати допомогу місту і Конотопському району, поставити блокпости і розпочати дезінфекцію транспортних засобів, а також контролювати пересування людей. Оскільки депутатський корпус не зібрався і профінансувати ці роботи ми просто не змогли, я прошу вашої підтримки», - заявив Семеніхін.

За його словами, військові вже готові виконати необхідну карантинну роботу і чекають лише команди з Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у Конотопі на Сумщині від Covid-19 померла 76-річна жителька села Козацьке Конотопського району. Жінка, яка проживала з онуком, працівником місцевої «швидкої допомоги», потрапила до Конотопської ЦРЛ 23 березня. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак вона 25 березня померла.

З’ясувалося, що жінка мала мінімум 70 контактів з людьми, оскільки надавала послуги з біоенергетичного лікування. Коронавірус вже виявлено у трьох її близьких: це син, донька і онук. З огляду на це міський голова Артем Семеніхін заявив, що буде встановлювати на в’їзді до міста блокпости з дезінфекуючими засобами та відповідними фахівцями, які обстежуватимуть людей на ознаки наявності хвороби.

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Станом на ранок 27 березня в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків. Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

У світі на ранок 27 березня коронавірусом інфіковано 533 015 осіб, із них 124 387 вилікувалися, 24 093 померли.