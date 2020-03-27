На Сумщині на час карантину встановлюють 33 КПП

На Сумщині з метою протидії поширенню коронавірусу встановлюються і будуть функціонувати під час карантину 33 контрольно-пропускні пункти.

Про це йдеться у зверненні Регіонального оперативного міжвідомчого штабу щодо протидії поширенню коронавірусу до мешканців Сумщини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до рішення Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рекомендацій Регіонального оперативного міжвідомчого штабу щодо протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 в районах та містах області встановлюються 33 контрольно-пропускні пункти (КПП). На цих КПП будуть нести чергування працівники Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби у Сумській області, Національної гвардії України, медичні працівники, які забезпечені всіма необхідними санітарними засобами», - зазначається у зверненні.

Наголошується, що на цих КПП буде здійснюватися контроль за дотриманням карантинного режиму, виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус та надання їм необхідної медичної допомоги.

На контрольно-пропускних пунктах у водіїв та пасажирів транспортних засобів перевірятимуть температуру тіла, проводитимуть санітарний огляд речей, багажу та транспортного засобу.

У разі виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус, їх будуть направляти у спеціалізовані медичні заклади із дотриманням усіх санітарно-медичних вимог.

Водіям та пасажирам для безперешкодного пересування по території області необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території.

У разі, якщо людина не проживає, але працює у відповідному населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.

Разом з тим, Сумська обласна державна адміністрація рекомендує жителям області суворо дотримуватись обмежувальних карантинних заходів і не виходити з дому без нагальної потреби.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.