На в’їзді в Енергодар проводять медогляд водіїв та пасажирів
Сьогодні на станції побував міський голова Енергодара, повідомляє пресслужба міськради.
«Енергодар – місто стратегічного значення, яке має особливий статус міста-супутника атомної та теплової електростанцій. Тому спільне завдання влади та правоохоронних органів – забезпечити правопорядок та безпеку, зробити все можливе, аби запобігти масовому поширенню захворювання», - сказав мер.
На період карантину тимчасово обмежено проїзд транспорту через головний в’їзд до міста. Тут цілодобово чергують працівники поліції у супроводі медика. Правоохоронці вибірково зупиняють транспорт для первинного медичного огляду водіїв та пасажирів.На в’їзді в Енергодар проводять медогляд водіїв та пасажирів / Фото: Енергодарська міськрада
Як раніше повідомлялось, ще один в'їзд в місто Енергодар на період карантину закрили. З 25 березня в Енергодарі не працює громадський транспрорт. Працівників АЕС та ТЕС возять на роботу службовим транспортом. Ключових співробітників АЕС перевели в режим повної ізоляції, усіх, хто перебував у відпустці просять принести закордонний паспорт, аби пересвідчитись, що людина не виїжджала останнім часом за кордон.
Станом на ранок 27 березня, в Запорізькій області коронавірус виявлено у 8 людей. В Енергодарі наразі не зафіксовано жодного випадку.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.
За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.
Фото: en.gov.ua