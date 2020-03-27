У Запорізькій області на в’їзді в місто-супутник АЕС та ТЕС Енергодар на період карантину працює станція патрульної поліції. Правоохоронці та медики перевіряють водіїв та пасажирів на ознаки хвороби.

Сьогодні на станції побував міський голова Енергодара, повідомляє пресслужба міськради.

«Енергодар – місто стратегічного значення, яке має особливий статус міста-супутника атомної та теплової електростанцій. Тому спільне завдання влади та правоохоронних органів – забезпечити правопорядок та безпеку, зробити все можливе, аби запобігти масовому поширенню захворювання», - сказав мер.

На період карантину тимчасово обмежено проїзд транспорту через головний в’їзд до міста. Тут цілодобово чергують працівники поліції у супроводі медика. Правоохоронці вибірково зупиняють транспорт для первинного медичного огляду водіїв та пасажирів.

На в’їзді в Енергодар проводять медогляд водіїв та пасажирів / Фото: Енергодарська міськрада

Як раніше повідомлялось, ще один в'їзд в місто Енергодар на період карантину закрили. З 25 березня в Енергодарі не працює громадський транспрорт. Працівників АЕС та ТЕС возять на роботу службовим транспортом. Ключових співробітників АЕС перевели в режим повної ізоляції, усіх, хто перебував у відпустці просять принести закордонний паспорт, аби пересвідчитись, що людина не виїжджала останнім часом за кордон.

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Станом на ранок 27 березня, в Запорізькій області коронавірус виявлено у 8 людей. В Енергодарі наразі не зафіксовано жодного випадку.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: en.gov.ua