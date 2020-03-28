Аваков сказав, що саме допоможе “забити” аптеки дешевими антисептиками

Аваков сказав, що саме допоможе “забити” аптеки дешевими антисептиками

Укрінформ
Дешеві антисептики в аптеках можуть з'явитися після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт, який передбачає скасування акцизу на технічний спирт.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Ще одна проблема - акциз на технічний спирт зіставний з акцизом на спирт для горілки. Тому на засідання Ради винесли проєкт рішення і прибрати акциз зі спирту. Коли це зроблять, думаю, полиці наших аптек будуть забиті антисептиками, і кожна людина зможе вільно їх купити. Після цього у нас в планах допомогти антисептиками на спиртовій основі тим самим італійцям і французам", - сказав він.

За словами міністра, Україна - один з найбільших у Європі виробників спирту, зокрема технічного, на основі якого роблять антисептики. Аваков зазначив, що за його ініціативи на засіданні уряду ухвалили рішення відкрити всі спиртові заводи на повну, включно з тими, що останні роки "притримували", щоб не було перевиробництва. При цьому експорт спирту з країни заборонено.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

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