На Львівщині від Covid-19 помер перший пацієнт

У суботу, 4 квітня, на Львівщині помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, йдеться на сайті Львівської ОДА.

"Це – 69-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку. У чоловіка була тяжка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ)", - зазначається у повідомленні.

У пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

Львівська ОДА висловлює співчуття рідним та близьким.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

На апараті штучної вентиляції легень перебуває 18 хворих.