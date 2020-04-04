Кількість випадків коронавірусу на Київщині зросла до 77

У Київській області офіційно підтверджено 77 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, у Київській області станом на ранок 4 квітня 2020 року офіційно підтверджено 77 випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, 4 дітей ( 3 з смт Козин та 1 з с. Лісники)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них: 27 – в Обухівському районі, (смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів), 17 – у Києво-Святошинському р-ні, м . Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка, с.Крюковщина, 6 – у м. Бориспіль; 4 – у м . Буча; 3 – у м. Біла Церква; 3 - у м. Бровари; 3 - м. Ірпінь; 2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 2 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка); 2 - м. Вишгород; 1 - у Бориспільському р-ні, с. Гнідин; 1 – у смт Ворзель ; 1 – у м. Гостомель ; 1 –у Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є, 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище; 1 – с. Коцюбинське, 1 - у Макарівському р-ні, с. Мостище.

Як повідомляє КОДА, з них на стаціонарному лікуванні 27 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) - 50. Одужало – 3. Померло - 4.

За віком захворілих: 0-10 років – 5,19%; 11 - 20 років - 2,59%;

21 - 30 років - 7,79%; 31- 40 років - 22%; 41 - 50 років – 32,4 %;

51 - 60 років – 23,3%; 61-70 років - 2,59%; понад 70 років - 3,8%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.