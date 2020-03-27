У Запоріжжі миють дороги і зупинки для профілактики коронавірусу

У Запоріжжі вживають заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Комунальники миють зупинки громадського транспорту та центральні дороги міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради.

“Працівники КП “ЕЛУАШ” змивають пил з доріг, а також миють зупинкові комплекси громадського транспорту. Наразі задіяні поливальні машини, миють поки що просто водою”, - зазначили в мерії.

У Запоріжжі дезінфікують вулиці та зупинки транспорту / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У міськраді також додали, що доручили керуючим компаніям та ОСББ провести дезінфекцію під’їздів у багатоквартирних будинках. Окрім того, найближчими днями в місті мають закрити усі дитячі майданчики, що розташовані на прибудинкових територіях. У мерії говорять, що на період карантину на майданчиках будуть розміщені спеціальні оголошення.

Як повідомлялось, в Запоріжжі підтвердився ще один випадок захворювання коронавірусом. Інфекцію діагностували у 55-річного чоловіка, який повернувся з Австралії. Це вже дев’ятий випадок захворювання в області.

Читайте також: Транспорт у Чернігові перевели на спецрежим

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.