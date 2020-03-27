У Запоріжжі миють дороги і зупинки для профілактики коронавірусу
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Запорізької міської ради.
“Працівники КП “ЕЛУАШ” змивають пил з доріг, а також миють зупинкові комплекси громадського транспорту. Наразі задіяні поливальні машини, миють поки що просто водою”, - зазначили в мерії.
У Запоріжжі дезінфікують вулиці та зупинки транспорту / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
У міськраді також додали, що доручили керуючим компаніям та ОСББ провести дезінфекцію під’їздів у багатоквартирних будинках. Окрім того, найближчими днями в місті мають закрити усі дитячі майданчики, що розташовані на прибудинкових територіях. У мерії говорять, що на період карантину на майданчиках будуть розміщені спеціальні оголошення.
Як повідомлялось, в Запоріжжі підтвердився ще один випадок захворювання коронавірусом. Інфекцію діагностували у 55-річного чоловіка, який повернувся з Австралії. Це вже дев’ятий випадок захворювання в області.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.
За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.