На Київщині можуть посилити карантин на вихідні та Великдень: перелік обмежень

У Київській області можуть обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у ці вихідні та на великодні свята у зв'язку з очікуваним з 11 по 20 квітня піком захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація у Facebook.

"Сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області", - йдеться у повідомленні.

Щоб стримати цю хвилю, комісія вирішила:

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).

2. Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.

3. Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

4. Обмежити доступ громадян до місць поховань та із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках.

5. При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус:

– на 14 календарних днів запроваджуватипротиепідемічі обмежувальні заходи до такихсуб’єктів господарювання;

– складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання та контролювати виконання.

6. Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.

7. Рекомендувати громадянам, за перших ознак респіраторної інфекції, залишатися вдома (за місцем перебування(проживання)) і негайно звертатися за меддопомогою за місцем обслуговування.

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Як повідомлялося, у Київській області наразі 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 і 5 летальних випадків.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.