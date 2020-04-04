У Миколаєві запустили чат-бот для протидії домашньому насильству на карантині

У Миколаєві для допомоги громадянам на карантині поліцейські запустили чат-бот із протидії домашньому насильству.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Для того, аби громадяни могли оперативно отримати підтримку та допомогу в умовах карантину, коли існують обмеження в особистих прийомах, співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Миколаївській області запустили у додатку Telegram чат-бот «Стоп насильству», який доступний за посиланням: https://t.me/nonviolence_bot», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що останнім часом в місті значно збільшилася кількість випадків домашнього насилля у зв’язку з тим, що люди вимушені тривалий час сидіти вдома.

Лише протягом двох тижнів карантину поліцейськими складено 148 протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення домашнього насильства та винесено дев’ять термінових заборонних приписів.

Розпочато 11 кримінальних проваджень, пов’язаних з домашнім насильством, задокументовано випадок умисного порушення вимог обмежувального припису (стаття 390-1 КК України).

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня. Людям радять якомога менше виходити з дому.

З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи, зокрема, буде заборонене переміщення групою більш як дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років. Дітям самим не можна перебувати у громадських місцях.

Також під забороною відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків, а також проведення всіх масових заходів.

Не можна буде перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.