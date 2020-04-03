Пік зростання Covid-19 в Україні прогнозують найближчим часом

У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують пікове зростання коронавірусної хвороби в Україні найближчим часом.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав на брифінгу 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми всі розуміємо, що жодних сил державних органів не вистачить, якщо ми не будемо самоорганізовані й не виконуватимемо всі рекомендації уряду щодо дотримання протиепідемічних заходів. Ми пропонуватимемо і пропонуємо більш жорсткий карантин. Пропонуватимемо обмежувати мобільність людей для того, щоб планово і без великих навантажень пройти пікове зростання хворих на коронавірус. Ми детально вивчаємо ситуацію в країнах ЄС і прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України», - заявив Ляшко.

За його словами, введення додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності дасть змогу значно зменшити кількість критичних і летальних випадків, викликаних коронавірусною хворобою.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.