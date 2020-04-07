В Україні на карантин закрилася третина підприємств, до 50% персоналу без роботи

В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% вітчизняних компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Такі дані отримала Спільнота українських підприємців разом з Ukrainian Marketing Group під час соціологічного дослідження, повідомляє Opendatabot.

Деякі галузі бізнесу залишились зовсім без доходів: це розважальний і транспортний бізнес. Ті компанії, які продовжують працювати, стрімко втрачають прибутки та скорочують штат співробітників. Третина власників бізнесу, переважно мікрорівня, фіксують падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників.

Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50% у порівнянні з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників.

Великі підприємства втрачають 10-25% прибутків, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів.

Крім того, на ринку праці зменшилася кількість вакантних місць. За даними Work.ua, за два тижні вакансій стало менше в 1,8 рази. У 2,5 рази скоротилося кількість нових публікацій про пошук нових співробітників.

Нагадаємо: 13 березня в Україні був введений карантин. Передбачалося, що він триватиме до 3 квітня. 25 березня Кабмін продовжив карантин на 30 днів — до 24 квітня.