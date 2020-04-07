Чехія почала послаблювати карантинні обмеження - ЗМІ

Чехія розпочала поволі послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку із поширенням COVID-19.

Про повідомляє Xinhua із посиланням на заяву чеського уряду.

“Від сьогодні бігати та пересуватися на велосипеді на відкритому повітрі дозволятиметься без маск. Раніше жителів просили вдягати маски, коли б вони не виходили на вулицю”, - йдеться у матеріалі.

З четверга буде відновлено доступ до будівельних та велосипедних магазинів, а також до магазинів техніки.

“Водночас, усі торговельні токи, як нові, так і ті, що раніше отримали ліцензію, матимуть дотримуватися більш суворих гігієнічних норм, зокрема вони муситимуть слідкувати за тих, аби дистанція між покупцями була не меншою за два метри, а також повинні будуть забезпечувати їх рукавичками та дезінфекторами”, - зазначає Xinhua.

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Окрім цього з 14 квітня буде дещо послаблено чинну заборону на виїзд із країни.

“Окрім торговців та представників інших професій, для яких вже й так зроблено виняток у забороні, покинути країну зможуть й інші люди, спроможні довести, що подорож - важлива через робочі або особисті причини. Вони пройдуть медичний огляд та карантин по поверненню”, - зауважує Xinhua.

Нагадаємо: станом на вечір понеділка на території Чехії було підтверджено 4735 випадків зараження на новий коронавірус. Пов’язані із ним ускладнення забрали життя 78 осіб.