Чехія та Болгарія збираються продовжити надзвичайний стан

Уряд Чехії має намір продовжити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу ще на місяць.

Про це повідомляє портал Česke noviny.

«Через епідемію коронавірусу уряд хоче продовжити надзвичайний стан ще на 30 днів - до 11 травня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що палата депутатів має прийняти рішення щодо продовження надзвичайного стану вже наступного тижня.

Деякі опозиційні партії раніше висловлювали застереження з приводу такого значного продовження терміну надзвичайного стану, який діє з 12 березня.

Після засідання уряду глава МОЗ Чехії Адам Войтех заявив, що епідеміологічна ситуація в Чехії і за кордоном потребує продовження надзвичайного стану. Це також необхідно з точки зору забезпечення захисними засобами.

Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек після засідання Центрального кризового штабу заявив, що надзвичайний стан є відповідним режимом для боротьби з епідемією. В уряді стверджують, що суворі обмеження на пересування і бізнес можуть почати слабшати після Великодня.

На цей час кількість випадків коронавірусу у Чехії сягнула 3 508, померло 39 людей.

Уряд Болгарії також звернеться до парламенту з проханням продовжити дію надзвичайного стану в країні до 13 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє The Sofia Globe.

«Болгарський уряд вирішив звернутися до парламенту з проханням продовжити дію надзвичайного стану, який був оголошений у 13 березня, на один місяць - до 13 травня у відповідь на пандемію COVID-19», - йдеться у повідомленні.

В уряді переконані, що саме продовження дії обмежувальних заходів в рамках НС у країні дозволить зменшити рівень навантаження на систему охорони здоров’я Болгарії.

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Зазначається, що у парламенті немає запланованих пленарних засідань після того, як там тимчасово призупили свою діяльність, окрім законодавчої діяльності пов’язаної з надзвичайним станом.

Вчора стало відомо, що після того, як в одного з членів парламенту Болгарії виявили коронавірус, усіх 240 депутатів перевіряють на Covid-19.

Загалом у світі кількість випадків COVID-19 сягнуло 936 204, з них 47 249 летальних, одужало 194 578 людей.