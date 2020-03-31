Кількість хворих на CОVID-19 у Чехії перевищила три тисячі
Укрінформ
Кількість людей у Чехії, які заразилися коронавірусом, станом на 31 березня сягає 3002.
Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство охорони здоров’я ЧР.
Померли унаслідок ускладнень, викликаних вірусом, 24 людини, повністю одужали – 25.
Понад чверть усіх підтверджених випадків – у Празі.
У Чехії з початку тестування було проведено понад 48 800 тестів (населення країни – 10,65 млн людей). Перший випадок інфікування був зафіксований у республіці 1 березня.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters на 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 802 556, смертей – 39 012, а одужали наразі вже 172 319 осіб.