Кількість хворих на CОVID-19 у Чехії перевищила три тисячі

Кількість людей у Чехії, які заразилися коронавірусом, станом на 31 березня сягає 3002.

Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство охорони здоров’я ЧР.

Померли унаслідок ускладнень, викликаних вірусом, 24 людини, повністю одужали – 25.

Понад чверть усіх підтверджених випадків – у Празі.

У Чехії з початку тестування було проведено понад 48 800 тестів (населення країни – 10,65 млн людей). Перший випадок інфікування був зафіксований у республіці 1 березня.

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У понеділок уряд ЧР продовжив обмеження вільного руху людей до 11 квітня. Чехія однією з перших у Європі запровадила жорсткі обмеження, зокрема заборону виходу з дому без масок та закриття кордонів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters на 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 802 556, смертей – 39 012, а одужали наразі вже 172 319 осіб.