У Чехії на коронавірус захворіли майже 2800 осіб

Кількість людей, які заразилися вірусом CОVID-19 станом на вечір неділі, 29 березня, становила в Чехії 2775 людей.

Про це повідомляє на своєму сайті Міністерство охорони здоров'я країни.

Померли унаслідок ускладнень, викликаних вірусом 16 людей, одужали – 11.

З початку тестування було проведено понад 40 700 тестів.

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Міністр Адам Войтех заявив у ефірі місцевого телебачення, що влада скоріше за все продовжить режим жорсткого обмеження пересування громадян щонайменше на тиждень. Той, що був уведений раніше, діятиме до 1 квітня.

Нагадаємо: станом на вечір 29 березня у світі нараховується 710 987 хворих на коронавірусну інфекцію. З початку пандемії померли 33 557 особи, вилікувалися - 150 788.