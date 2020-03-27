В Іспанії за добу зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 769

Кількість загиблих від нового коронавірусу в Іспанії зросла на 769 людей, що є найвищим показником за добу.

Про це повідомляє El Pais.

«Згідно з останніми цифрами МОЗ Іспанії у п’ятницю, за останні 24 години в країні від коронавірусу загинули 769 людей. Це є найвищим показником смертності з початку спалаху хвороби», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість загиблих у країні становить 4 858 осіб.

За даними міністерства, наразі кількість хворих сягає 64 059 людей, що на 14% більше, ніж у четвер.

Серед них 4 165 людей знаходяться у реанімації.

Нині в Іспанії 9 357 людей одужали від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, у світі заражено коронавірусом 549147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.

Фото: MONICA TORRES/El Pais