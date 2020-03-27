Китай продав Іспанії та Чехії браковані тести на COVID-19 – ЗМІ

Більшість швидких тестів на коронавірус, які Іспанія та Чехія закупили в Китаї, показують хибні результати.

Про це пише National Review.

“До 80% зі 150 тис. портативних наборів для швидкого тестування на коронавірус, які Китай надіслав Чеській республіці цього місяця, - браковані”, - повідомляє видання.

Зазначається, що набори для тестування можуть показати результати вже за 10-15 хвилин, але зазвичай менш точні, ніж інші тести.

“Через велику кількість помилок Чехія й надалі покладатиметься на звичайні лабораторні тести, яких щодня проводить близько 900”, - ідеться у матеріалі.

За даними видання, міністерство охорони здоров’я Чехії заплатило за 100 тис. цих наборів для тестування $546 тис., решту профінансувало МВС.

Подібна проблема спіткала й Іспанію. У цій країні китайські швидкі тести показували правильні результати всього в 30% випадків.

“Керівник іспанського Центру охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон розповів, що Іспанія, випробувавши 9 тис. наборів для тестування, поверне їх виробнику з огляду на високий відсоток помилок”, - стверджує National Review.

Фото: AA