Bosch розробила експрес-тест на коронавірус

Німецька корпорація Bosch розробила швидкий тест на виявлення вірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті корпорації.

"Надійні результати тестування дозволяють проводити диференційну діагностику за менш ніж 2,5 години", - йдеться у повідомленні.

Звичайні тести потребують 2-3 дні для того, щоб виявити наявність коронавірусу.

Тест Vivalytic від компанії Bosch Healthcare Solutions (дочірня компанія Bosch) є одним з перших повністю автоматизованих молекулярно-діагностичних тестів у світі, які можуть використовуватися безпосередньо в усіх медичних установах. До того ж він може діагностувати 10 респіраторних збудників одночасно та відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Тест розроблений спільно з Randox Laboratories Ltd (Північна Ірландія). Точність діагнозу – понад 95%.

Розробники обіцяють, що тест буде доступний у Німеччині з квітня з подальшим просуванням його на європейських та інших ринках. "Швидким тестом Bosch Covid-19 ми хочемо зробити свій внесок у стримування пандемії коронавірусу. Так інфікованих пацієнтів можна буде швидше ідентифікувати та ізолювати", - заявив глава компанії Волкмар Деннер.

За даними Bosch Healthcare Solutions, протягом 24 годин за допомогою одного аналізатора вірулітичного аналізу можна здійснити до десяти випробувань. Тобто, за допомогою всього 100 пристроїв можна оцінювати до 1000 тестів щодня.

За даними Worldometers, станом на 14.00 26 березня у світі зафіксовано 487 452 випадки зараження коронавірусом, з них 22 028 летальних, 117 582 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Фото: bosch-presse.de