Уряд шукає гроші на виготовлення вітчизняних тест-систем – Пристайко

Кабінет міністрів працює над виділенням необхідних коштів на виготовлення вітчизняних тест-систем для діагностики коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко після зустрічі з керівництвом Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, інформує Урядовий портал.

“Відвідав сьогодні Інститут, де українські науковці розробили високоточну тест-систему для діагностики коронавірусу Covid-19. Система уже пройшла реєстрацію в Україні, виготовлена перша партія з 600 комплектів. Уряд працює над виділенням необхідних коштів на виготовлення потрібної кількості вітчизняних тест-систем”, - зазначив Пристайко.

Він додав, що уряд не лише забезпечить наших лікарів необхідною зброєю у боротьбі із хворобою, але й фінансуватиме українську науку, яка має у разі потреби швидко адаптуватися, якщо вірус мутуватиме.

Віцепрем'єр-міністр зауважив, що НАН України спрямовані 350 тис. грн для оплати роботи по створенню і виробництву українських тест-систем, які уже надійшли на відповідні рахунки Інституту.

Як повідомлялося, перший заступник міністра освіти й науки Юрій Полюхович зазначив, що в Україні, в Інституті молекулярної біології та генетики НАН, розроблена й готова до використання тест-система для діагностики коронавірусу Covid-19.

Він також повідомив, що Інститут отримав від держави 350 тис. гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ. Полюхович наголосив, що Інститут може виробляти набагато більше тестів, які зараз дуже потрібні Україні.

Система на основі ПЛР (кількісної полімеразної реакції) пройшла реєстрацію, яка підтвердила її точність та специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на українському тесті складає 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн.