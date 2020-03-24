Інститут НАНУ передав перші партії вітчизняних тест-систем

Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ вже передав перші партії вітчизняних тест-систем ЦГЗ та Житомирському обласному лабораторному центру.

Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ.

"Перші виготовлені партії тест-систем для діагностики коронавірусу Covid-19" (на 600 аналізів) Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) вже передав для використання в Житомирському обласному лабораторному центрі МОЗ України та до Центру громадського здоров’я МОЗ України в м. Києві. Але на цей час НАН України отримала з великою затримкою (вчора, 24.03.2020) лише незначне фінансування для роботи зі створення і виробництва тест-систем. Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України відносно фінансування для виробництва наступних партій", - йдеться у повідомленні.

В Інституті також пояснили ситуацію з відпусткою власним коштом.

"Щодо ситуації з відпусткою співробітників власним коштом - вона є типовою для установ НАН України і ніяким чином не пов’язана з сьогоднішньою ситуацією з коронавірусом. Маємо глобальне хронічне недофінансування всіх установ НАН України. Наукові співробітники мають вибір – або працювати неповний тиждень, або подавати заяви на відпустку власним коштом на якійсь термін. На повну заробітну платню бюджетного фінансування не вистачає (особливо на початку року, коли ще не приносять додаткові кошти гранти та проєкти, виграні на національних наукових конкурсах)", - зазначили в установі.

Також в інституті наголосили, що цього року ситуація з фінансуванням НАН України "зовсім скрутна".

"Паспорт бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" з фінансуванням на 2020 рік досі урядом не підписаний, відповідно ці заплановані кошти установи НАН України використовувати все ще не можуть, а там в основному і є заробітна платня. Тому співробітники всіх установ НАН України, в тому числі і ІМБГ НАНУ, вимушені виходити з цієї ситуації та йти у відпустку власним коштом", - повідомили в інституті.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: ДПСУ