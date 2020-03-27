Чехія не штрафуватиме українців за протерміновані документи

Права українців у Чехії під час кризи, спричиненої новим коронавірусом, будуть захищені, штрафи за протерміновані документи не накладатимуться, а для руху між Україною та Чехією буде працювати спеціальний транзитний коридор через Словаччину.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився під час телефонної розмови з главою МЗС Чехії Томашем Петршічеком, інформує пресслужба МЗС України.

«Ми спостерігаємо ознаки рецесії у Європі. Ви знаєте не гірше за мене про тисячі українських робітників в Чехії і загрози звільнень через закриття підприємств. Потрібно переконатися, щоб законні права громадян України були дотримані. Щоб роботодавці ставилися до всіх по закону. Незалежно від національного походження”, - зауважив Кулеба.

Зі свого боку, Петршічек запевнив, що уряд Чехії пильнує, аби українцям гарантувалися всі законні права, а підприємства дотримувалися трудового права, зокрема, компанії, які вдаватимуться до дискримінаційних кроків чи не будуть виконувати зобов’язання, втратять право брати участь в низці урядових програм.

Міністр закордонних справ Чехії також запевнив Кулебу, що документи на перебування українців в Чехії будуть продовжені на період пандемії, і штрафів за прострочені документи не накладатимуть.

Глави МЗС України та Чехії також домовилися організувати транзитний коридор для чеських та українських громадян через Словаччину.

Кулеба акцентував увагу чеського колеги на спробах Росії послабити санкції під прикриттям пандемії коронавірусу.

Зазначається, що Кулеба наголосив на необхідності збереження санкцій, бо вони запроваджені не через пандемію, а за анексію Криму та збройну агресію на Донбасі.

Глава МЗС Чехії підтвердив, що поділяє такий підхід, і санкції проти РФ повинні бути збережені до виконання нею зобов’язань.

Фото: МЗС.