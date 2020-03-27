Чехія не штрафуватиме українців за протерміновані документи

Чехія не штрафуватиме українців за протерміновані документи

Укрінформ
Права українців у Чехії під час кризи, спричиненої новим коронавірусом, будуть захищені, штрафи за протерміновані документи не накладатимуться, а для руху між Україною та Чехією буде працювати спеціальний транзитний коридор через Словаччину.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився під час телефонної розмови з главою МЗС Чехії Томашем Петршічеком, інформує пресслужба МЗС України.

«Ми спостерігаємо ознаки рецесії у Європі. Ви знаєте не гірше за мене про тисячі українських робітників в Чехії і загрози звільнень через закриття підприємств. Потрібно переконатися, щоб законні права громадян України були дотримані. Щоб роботодавці ставилися до всіх по закону. Незалежно від національного походження”, - зауважив Кулеба.

Зі свого боку, Петршічек запевнив, що уряд Чехії пильнує, аби українцям гарантувалися всі законні права, а підприємства дотримувалися трудового права, зокрема, компанії, які вдаватимуться до дискримінаційних кроків чи не будуть виконувати зобов’язання, втратять право брати участь в низці урядових програм.

Міністр закордонних справ Чехії також запевнив Кулебу, що документи на перебування українців в Чехії будуть продовжені на період пандемії, і штрафів за прострочені документи не накладатимуть.

Глави МЗС України та Чехії також домовилися організувати транзитний коридор для чеських та українських громадян через Словаччину.

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Кулеба акцентував увагу чеського колеги на спробах Росії послабити санкції під прикриттям пандемії коронавірусу.

Зазначається, що Кулеба наголосив на необхідності збереження санкцій, бо вони запроваджені не через пандемію, а за анексію Криму та збройну агресію на Донбасі.

Глава МЗС Чехії підтвердив, що поділяє такий підхід, і санкції проти РФ повинні бути збережені до виконання нею зобов’язань.

Фото: МЗС.

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