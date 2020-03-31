Болгарія відкладає вступ до єврозони

Болгарія відкладе початок процесу приєднання до Європейського механізму обмінних курсів (ERM-ІІ) та до Європейського банківського союзу, що є першим етапом на шляху вступу країни в єврозону, через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це заявив глава болгарського Центробанку Дімітар Радев, повідомляє SeeNews.

«Вступ Болгарії до Європейського механізму обмінних курсів (ERM-ІІ), що є обов'язковою передумовою для вступу в єврозону, та Європейського банківського союзу може затягнутися до 2021 року через глобальну кризу, викликану коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

За словами Радева, тимчасові рамки для «цього першого кроку більше не є реалістичними».

«Це не означає, що робота над цим питанням повинна припинятися», - зазначив він, додавши, що, якщо політики та інституції продовжуватимуть працювати над запобіганням розповсюдження COVID-19, відтермінування до наступного року не буде фатальним.

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Минулого місяця віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Болгарія готується до вступу в ERM II, але початкова дата, призначена на квітень, може бути перенесена на кілька місяців.

Домбровскіс також заявив, що міністр фінансів Болгарії Владислав Горанов запевнив його, що країна успішно виконує свої зобов'язання, взяті на себе перед Європейською комісією та Європейським центральним банком, як частини свого плану запровадити євро.

Фото: flagmaster.com.ua