Парламент Болгарії тимчасово не збиратиметься через коронавірус

Парламент Болгарії тимчасово не збиратиметься через коронавірус

Укрінформ
Народні збори (парламент) Болгарії ухвалили 26 березня рішення не проводити регулярні пленарні засідання на час дії надзвичайного стану в країні.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

За пропозицію спікера парламенту Цвети Караянчевої проголосували 115 депутатів, 65 – проти.

«Covid-19 вражає, незважаючи ні на що. Ми не можемо вимагати, щоб вся країна знаходилася під карантином, який стає все більш жорстким, тоді як ми самі порушуємо всі правила соціального дистанціювання", - заявила Караянчева.

Парламент може збиратися лише з питань законодавства, що стосується надзвичайного стану або інших невідкладних змін до нього.

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Усі питання до міністрів Кабміну будуть вирішуватися у письмовій формі.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса, у Болгарії зареєстровано 243 випадки зараження коронавірусом Covid-19. Троє людей померли.

Фото: parliament.bg

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