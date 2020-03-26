Парламент Болгарії тимчасово не збиратиметься через коронавірус
Про це повідомляє The Sofia Globe.
За пропозицію спікера парламенту Цвети Караянчевої проголосували 115 депутатів, 65 – проти.
«Covid-19 вражає, незважаючи ні на що. Ми не можемо вимагати, щоб вся країна знаходилася під карантином, який стає все більш жорстким, тоді як ми самі порушуємо всі правила соціального дистанціювання", - заявила Караянчева.
Парламент може збиратися лише з питань законодавства, що стосується надзвичайного стану або інших невідкладних змін до нього.
Усі питання до міністрів Кабміну будуть вирішуватися у письмовій формі.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса, у Болгарії зареєстровано 243 випадки зараження коронавірусом Covid-19. Троє людей померли.
Фото: parliament.bg