Парламент Болгарії тимчасово не збиратиметься через коронавірус

Народні збори (парламент) Болгарії ухвалили 26 березня рішення не проводити регулярні пленарні засідання на час дії надзвичайного стану в країні.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

За пропозицію спікера парламенту Цвети Караянчевої проголосували 115 депутатів, 65 – проти.

«Covid-19 вражає, незважаючи ні на що. Ми не можемо вимагати, щоб вся країна знаходилася під карантином, який стає все більш жорстким, тоді як ми самі порушуємо всі правила соціального дистанціювання", - заявила Караянчева.

Парламент може збиратися лише з питань законодавства, що стосується надзвичайного стану або інших невідкладних змін до нього.

Читайте також: Туреччина закрила кордон з Грецією та Болгарією

Усі питання до міністрів Кабміну будуть вирішуватися у письмовій формі.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса, у Болгарії зареєстровано 243 випадки зараження коронавірусом Covid-19. Троє людей померли.

Фото: parliament.bg