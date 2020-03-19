Сьогодні опівночі Туреччина закрила кордон з Грецією та Болгарією для руху пасажиропотоків, вантажні перевезення здійснюватимуться без обмежень.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

"Контрольно-перепускні пункти з Грецією Пазаркуле, Іпсала та залізничний Узункопрю та з Болгарією Дерекой, Хамзабейлі та Капикуле будуть закриті на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Заборона вводиться об 00.00 цієї ночі та стосується також громадян третіх країн. Вантажні перевезення здійснюватимуться без обмежень.

Як відомо, Туреччина вже припинила сполучення з 20 країнами. Першими зупинили польоти в Китай - з 3 лютого, в Іран - 23 лютого, з 29 лютого - Південну Корею та Італію.