Covid-19: У Туреччині збільшилася кількість загиблих та заражених

У Туреччині зафіксовано другий смертельний випадок зараження коронавірусом, кількість хворих зросла за добу майже вдвічі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Ми втратили 61-річного хворого. Я бажаю йому милості від Аллаха. Сьогоднішні результати тестів показують серйозність ситуації. У нас діагностовано 93 нові випадки, почато лікування. Кількість пацієнтів досягла 191. Давайте разом знизимо ризики", - звернувся до громадян міністр.

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Вчора кількість заражених коронавірусом зросла більше, ніж у два рази за одну добу.

Як повідомлялося, турецькі науковці та лікарі активно працюють над створенням вітчизняної вакцини та ліків проти коронавірусу.

Фото: АА