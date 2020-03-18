У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу

Перший смертельний випадок у результаті зараження коронавірусу було зафіксовано в Туреччині, кількість заражених подвоїлася і досягла кількості

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Ходжа, інформує власкор Укрінформу в Анкарі.

"Вперше в боротьбі з коронавірусом ми втратили хворого. Йому 89 років. На сьогодні з проведених тестів 51 позитивний результат. Загальна кількість хворих склала 98", - повідомив міністр.

Пацієнт, що помер, був заражений людиною, яка повернулася з поїздки до Китаю.

Міністр також нагадав, що у групі ризику люди із низькою резистентністю та хронічними захворюваннями, тому літні люди повинні бути дуже обережними. Він закликав суворо дотримуватися карантинних заходів та спільно протистояти вірусу, зокрема докладати зусиль в найближчі 1,5-2 місяці.

Нагадаємо: кількість заражених коронавірусом на території Туреччини стрімко зростає. Так, наприклад, вчора цей показник зріс більше, ніж у два рази за одну добу та склав 47 випадків у порівнянні з 18-ма станом на позавчора.