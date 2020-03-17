У Туреччині для повернення в Україну зареєструвалися 290 громадян - посол

Для повернення до України при трьох консульських установах у Туреччині - Консульствах в Анкарі та Анталії, Генконсульстві у Стамбулі - зареєструвалося близько 290 громадян.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Наразі зареєструвалися і чекають повернення на батьківщину близько 290 громадян. Понад 200 громадян зареєструвалися при Генконсульстві в Стамбулі, 50 - при консульстві в Анкарі та 40 - в Анталії. Списки постійно оновлюються. Встановлено прямий контакт з усіма зареєстрованими громадянами. Вживаємо всіх необхідних заходів», - зазначив посол.

Дипломат зауважив, що число українців, які чекають на повернення, зменшилося, оскільки 17 березня було здійснено два рейси зі Стамбула.

«Незважаючи на надані рекомендації та припинення авіасполучення низкою держав, навіть учора продовжували прибувати громадяни, які з туристичною метою, з пересадкою у Стамбульському аеропорту, прямували на відпочинок до третіх держав», - розповів Сибіга.

Він застеріг громадян щодо здійснення таких подорожей.

«Закликаю серйозно ставитися до таких поїздок та зважуватися на них лише у разі крайньої необхідності. Вже маємо випадки, коли наші громадяни фактично стали заручниками через скасовані рейси з пересадкою у Стамбулі», - наголосив дипломат.

За його словами, багатьом громадянам було надано сприяння у перереєстрації квитків, логістичній підтримці з метою повернення на батьківщину. Також ведеться робота по тимчасовому розміщенню на території Туреччини та подальшому поверненню до України членів спортивних команд та студентів, які проходили навчання за міжнародними програмами.

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Оновлену інформацію можна дізнатися з офіційних сторінок Посольства України в Туреччині та консульських установ і їхніх сторінок у мережі Facebook. Цілодобово працюють номери гарячої лінії.

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