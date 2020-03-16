У Туреччині під карантин потрапили понад 10 тисяч прочан

Більш як 10 тисяч прочан, котрі повернулися до Туреччини із Саудівської Аравії, муситимуть відбути двотижневий карантин.

Про це повідомив губернатор Анкари Васіп Шахін, інформує власкор Укрінформу в Туреччині.

«Усіх паломників розмістили в гуртожитках, де вони перебуватимуть протягом 14 днів», - повідомив губернатор.

Загалом на карантин узяли 10 тисяч 330 прочан. Для них облаштували три гуртожитки в Анкарі (загалом 5392 місць) та два в Коньї (4938). Усіх студентів із гуртожитків виселили.

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За останніми даними, у Туреччині підтверджено 18 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, зараження діагностовано у двох людей із кола контактів першого виявленого хворого.

«Ще сім випадків - з-поміж прибулих з європейських країн і три - зі США. Загалом 18 осіб», - зазначив міністр.

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Задля протидії поширенню коронавірусу від завтра у всіх навчальних закладах Туреччини припиняється навчання, встановлюється заборона на проведення масових заходів.

Раніше Туреччина заборонила в’їзд на свою територію з низки країн, зокрема Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Італії, Китаю, Іран, Південної Кореї.

Фото: АА