Турецьким держслужбовцям заборонили виїжджати за кордон через коронавірус

У Туреччині держслужбовцям заборонили виїжджати за межі держави з метою мінімізації можливості потрапляння вірусу до країни.

Відповідний указ видав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Припинити всі виїзди за кордон державних службовців з робочих та особистих причин", - йдеться у документі.

Зазначається, що винятки робитимуть для виїздів у обов’язкових та невідкладних справах, що буде узгоджуватися окремо.

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У п'ятницю в Туреччині стало відомо про другий випадок зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Вухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 особи, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.