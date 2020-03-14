Турецьким держслужбовцям заборонили виїжджати за кордон через коронавірус
Відповідний указ видав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Припинити всі виїзди за кордон державних службовців з робочих та особистих причин", - йдеться у документі.
Зазначається, що винятки робитимуть для виїздів у обов’язкових та невідкладних справах, що буде узгоджуватися окремо.
У п'ятницю в Туреччині стало відомо про другий випадок зараження коронавірусом.
Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Вухані.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.
За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 особи, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.
В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.