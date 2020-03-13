У Туреччині припиняють роботу українські консульські установи

Консульство при Посольстві України в Анкарі, Генконсульство в Стамбулі та Консульство в Анталії з 16 березня припиняють прийом громадян через пандемію коронавірусу.

Відповідні повідомлення були розповсюджені вказаними дипустановами на сторінках у соцмережах та здійснено інформування українських громад в Туреччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі змушені тимчасово припинити консульський прийом громадян та видачу документів. Зазначені обмеження діятимуть з 16 березня 2020 року", - повідомили у консульствах.

З вказаної дати консульське обслуговування громадян буде надаватися лише в екстрених випадках, пов’язаних з ураженням коронавірусом.

"Просимо з розумінням поставитися до цих заходів, зумовлених виключно необхідністю збереження життя та здоров’я громадян. Слідуйте рекомендаціям МОЗ і бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленнях з вказанням номерів гарячих ліній для звернення.

Як відомо, у Туреччині офіційно вже зафіксовано 2 випадки зараження коронавірусом. З 16 березня всі навчальні заклади матимуть канікули, пізніше перейдуть на дистанційну форму навчання.

Фото: В'ячеслав Хоменко, Фейсбук