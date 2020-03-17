У Туреччинні посилили карантин - кількість заражених зросла вдвічі

На території Туреччини кількість заражених коронавірусом зросла більше, ніж в два рази за одну добу та становлять 47 випадків.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Ходжа, повідомляє власкор Укрінформу в Анкарі.

«Було виявлено 29 нових випадків, загальна кількість позитивних тестів на виявлення коронавірусу досягла 47», - сказав міністр.

У країні продовжують збільшувати кількість карантинних заходів для запобігання поширенню коронавірусу. Вчора було оприлюднено детальний перелік закладів, які підлягають закриттю. Серед них хамами, спортивні та дитячі центри, весільні салони, парки розваг, кафе, салони краси, нічні клуби, тощо. Також заборонено масові зібрання населення. За дотриманням карантинних заходів слідкуватиме поліція. Турецьке законодавство передбачає кримінальну відповідальність за «дії проти заходів, пов'язаних із інфекційними захворюваннями», передбачене покарання - ув’язнення від одного місяця до року.