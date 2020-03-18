Туреччина працює над вакциною проти коронавірусу - Ердоган

Турецькі науковці та лікарі працюють над створенням вітчизняної вакцини та ліків проти коронавірусу.

Про це сьогодні повідомив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує власкор Укрінформу в Анкарі.

«Ми продовжуємо посиленими темпами зусилля з розробки вакцин та лікарських засобів проти Covid-19. Наше міністерство промисловості та технологій, яке проводить наукові дослідження, об'єднало всіх важливих дослідників та установ з цього приводу», - повідомив президент.

Сьогодні в Анкарі він провів координаційне засідання з протидії пандемії коронавірусу та звернувся до нації за його результатами.

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Президент Туреччини оголосив про заходи, які будуть вжиті для підтримки населення, бізнесу. Серед них підвищення мінімальної пенсії, медична допомога на дому для літніх, підтримка нужденних, роздача окремим категоріям громадян безкоштовних масок та дезінфікуючих засобів, податкові канікули, зниження ПДВ у окремих галузях з 18 до 1%, послаблення щодо виплати кредитів, зниження відсоткових ставок та інші заходи.

Він також закликав громадян не виходити з дому без зайвої потреби та уникати контактів, дотримуватися рекомендацій лікарів.

Фото: AA