У Житомирі підприємство, яке виготовляє зоотовари, почало шити захисні маски

У Житомирі підприємство «Ферпласт Україна», яке виготовляє товари для тварин, переобладнало один із цехів для пошиття захисних масок.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Компанія повністю переобладнала один із цехів під виробництво, придбала необхідні матеріали і готова продукувати близько 3000 масок за робочу зміну», - написав він.

За словами Сухомлина, першу партію, а це 1500 масок, уже передали місту і розподілять між комунальними підприємствами. Зокрема, 1000 масок отримали працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині наразі 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, один з яких летальний.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних випадків, 13 людей одужали.