На ізоляції у ЗСУ - 99 осіб, троє хворих

Станом на ранок 6 квітня в Збройних Силах України зареєстровано три випадки захворювання на коронавірус. 99 осіб перебувають на самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 6 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 99 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 28 осіб», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни, не наражати себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

В Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано всього 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли від цієї хвороби.