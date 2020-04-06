В Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19

В Україні зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Підтверджено 1319 випадків COVID-19 (станом на 9:00, 6 квітня)", - йдеться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 75 випадків;

Волинська обл. — 24 (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 14;

Донецька обл. — 9 (1 летальний);

Житомирська обл. — 11 (2 летальних);

Закарпатська обл. — 35;

Запорізька обл. — 41;

Івано-Франківська область — 116 (7 летальних);

м. Київ — 234 (4 летальних);

Київська обл. — 91 (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 41 (1 летальний);

Львівська обл. — 27;

Луганська обл. — 3;

Одеська обл. — 27;

Полтавська обл. — 11;

Рівненська обл. — 39 (5 летальних);

Сумська обл. — 51 (2 летальних);

Тернопільська обл. — 160 (2 летальних);

Харківська обл. — 1;

Херсонська обл. — 10 (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10;

Черкаська обл. — 62 (1 летальний);

Чернівецька обл. — 220 (5 летальних);

Чернігівська обл. — 7 випадків.

Зазначається, що усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 28 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.