В Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.
"Підтверджено 1319 випадків COVID-19 (станом на 9:00, 6 квітня)", - йдеться у повідомленні.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 75 випадків;
Волинська обл. — 24 (2 летальних);
Дніпропетровська обл. — 14;
Донецька обл. — 9 (1 летальний);
Житомирська обл. — 11 (2 летальних);
Закарпатська обл. — 35;
Запорізька обл. — 41;
Івано-Франківська область — 116 (7 летальних);
м. Київ — 234 (4 летальних);
Київська обл. — 91 (5 летальних);
Кіровоградська обл. — 41 (1 летальний);
Львівська обл. — 27;
Луганська обл. — 3;
Одеська обл. — 27;
Полтавська обл. — 11;
Рівненська обл. — 39 (5 летальних);
Сумська обл. — 51 (2 летальних);
Тернопільська обл. — 160 (2 летальних);
Харківська обл. — 1;
Херсонська обл. — 10 (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10;
Черкаська обл. — 62 (1 летальний);
Чернівецька обл. — 220 (5 летальних);
Чернігівська обл. — 7 випадків.
Зазначається, що усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Загалом 28 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.