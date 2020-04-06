У світі вже понад 1,27 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 6 квітня загальне число зафіксованих у світі випадків COVID-19 складає понад 1 мільйон 274 тисячі, з них летальних – майже 70 тисяч.

Про це повідомляє Worldometers.

Зранку в понеділок кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 274 527 – в тому числі 69 487 летальних випадків та 264 838 осіб, що вже одужали.

Наразі найбільш ураженими пандемією COVID-19 є такі країни як США (336,830 випадків), Іспанія (131,646 випадків) та Італія (128,948 випадків). У свою чергу, Китай, де хвороба вперше вибухнула в грудні минулого року, вже перебуває аж на 6-у місці (81,708 випадків), оскільки, за словами китайської влади, поширення коронавірусу в країні майже повністю подолано.

Слід зауважити, що в Україні станом на вечір 5 квітня понеділка зафіксовано всього 1308 випадків захворювання на коронавірус, 37 осіб померли від цієї хвороби, 28 - одужали.

Фото: АА