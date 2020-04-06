Японія може оголосити надзвичайний стан через коронавірус — ЗМІ

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосить сьогодні на усій території країни надзвичайний стан через швидке поширення нового коронавірусу.

Про це пише Xinhua із посиланням на власні джерела в уряді країни.

“Японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе має намір оголосити надзвичайний стан через спалах у Японії коронавірусу, зважаючи на нещодавнє зростання кількості захворювань у Токіо та інших великих містах”, - повідомляє Xinhua.

Зазначається, що після оголошення надзвичайного стану уряд отримає розширені повноваження щодо закриття шкіл, обмеження масових зборів та пересування людей.

“Уряд також отримає право вимагати у постачальників важливих для подолання COVID-19 товарів продавати або віддавати їх державі. Окрім цього, уряд зможе тимчасово розпоряджатися приватною землею або будівлями для надання медичної допомоги”, - пояснює Xinhua.

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Додамо, що в суботу в Токіо виявили 143 нові випадки інфікування COVID-19, що стало найвищим досі добовим рівнем зростання. Загалом же в країні підтвердили 3531 випадок зараження.

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