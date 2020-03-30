Японський комік помер від ускладнень коронавірусу

Японський комедійний актор Кен Шимура помер від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Kyodo News.

«Шимура був госпіталізований до лікарні в Токіо 20 березня з лихоманкою та діагностованою важкою пневмонією. Комедіанта підключили до апарату штучного дихання 21 березня, він жодного разу не прийшов у свідомість. 23 березня його аналізи дали позитивний результат на наявність вірусу (COVID-19 – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Артист став першою японською зіркою, життя якої забрав коронавірус COVID-19. Йому було 70 років.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня Алан Меррілл, 69-річний американський музикант, співавтор хіта «I Love Rock 'n' Roll», помер від коронавірусу COVID-19.

За даними Worldometer, в Японії на коронавірус COVID-19 захворіли 1 866 людей, також зафіксовано 54 смерті від нього.