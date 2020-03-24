Померла актриса Лючія Бозе - імовірно від коронавірусу

В Італії на 90 році померла актриса класичного кіно Лючія Бозе, ймовірно від запалення легенів, викликаного коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Billbord.

«Лючія Бозе, італійська актриса і мати іспанської поп-зірки Мігеля Бозе, померла у віці 89 років», - йдеться в повідомленні.

Її син Мігель підтвердив про смерть у соціальних мережах.

Згідно з повідомленнями іспанської преси, в яких цитували членів сім'ї, Лючія Бозе померла від запалення легенів у Брієві, невеликому містечку в Іспанії, де вона жила. Деякі місцеві інформагентства повідомляють, що смерть настала після зараження коронавірусом, однак Billbord поки що не зміг підтвердити цю інформацію.

Кінодебют актриси відбувся 1950 року у фільмі Джузеппе Де Сантіс «Немає миру під оливами». У тому ж році вона зіграла Паолу Молоні у фільмі Мікеланджело Антоніоні «Хроніка одного кохання», а ще через три роки вона знялася в картині того ж режисера в ролі Клари Манні у фільмі «Дама без камелій».

Вона залишила акторську кар'єру 1960 року, після того як вийшла заміж за іспанського матадора Луїса Мігеля Домінго і повністю присвятила себе вихованню дітей - Мігеля, Паоли і Лючії, які згодом також стали представниками творчих професій.

Фото: von.gov.ng