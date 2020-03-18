Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс виділили $1 мільйон для хворих на коронавірус

Голлівудські актори Райан Рейнольдс та Блейк Лавлі пожертвували мільйон доларів благодійним організаціям Feeding America і Food Banks Canada, які допомагають малозабезпеченим людям у США і Канаді під час пандемії коронавірусу.

Про це вони повідомили на своїх сторінках в Instаgram.

«Коронавірус жахливо повпливав на літніх людей і людей з малими прибутками. Блейк і я виділяємо $1 млн в Feeding America і Food Banks Canada. Якщо ви можете допомогти, пожертвуйте кошти разом з нами. Бережіть себе. Залишайте місце для радості. Зателефонуйте кому-небудь, хто перебуває в ізоляції і може потребувати зв'язку», – написав Раян Рейнольдс.

Його дружина Блейк Лайвлі також закликала людей завжди думати про любов. Голлівудська актриса попросила утримуватися від обіймів і особистих зустрічей та перенести спілкування на онлайн-платформи.

Лавлі також вирішила підтримати шанувальників жартом.

«Може хто-небудь передати Райану, що "емоційне дистанціювання" від тещі - це не вихід. Ніщо не зможе його врятувати», - зауважила вона.

Раніше стало відомо, що коронавірус виявили у актора Тома Генкса та його дружини Ріти Вілсон, у Ідріса Ельби, Ольги Куриленко та зірки «Гри престолів» Крістофера Хівью.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883 осіб, а тих, хто помер – 7 174.

В Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальні.